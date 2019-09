La "pausa temporanea" - ha reso noto l'azienda durante la notte tra lunedì e martedì - è stata decisa perché Adria Airways non dispone attualmente della liquidità necessaria per mantenere le operazioni di volo. Ciò che accadrà all'azienda dopo questi due giorni non era per il momento chiaro.

Un aereo di Adria Airways, in una foto d'archivio, in volo appena partito da Lugano Agno.

Grounding temporaneo per Adria Airways 24 settembre 2019 - 13:14 La compagnia aerea slovena Adria Airways - che assicura il collegamento da Zurigo a Lugano - sospende temporaneamente i voli a causa di difficoltà finanziarie. Dal lunedì sera fino a mercoledì, gli aeromobili della società di proprietà di un fondo di investimento con sede in Lussemburgo sono fermi a terra. La compagnia aerea Swiss vola attualmente da Zurigo a Lugano con i colori di Adria Airways. Tutti i voli previsti per martedì e mercoledì sono stati cancellati. La filiale di Lufthansa consiglia ai passeggeri bloccati a Lugano di prendere il treno per Zurigo. Le persone in partenza da Zurigo devono contattare il proprio ufficio prenotazioni per trovare soluzioni individuali. Dunque un nuovo colpo duro per l'aeroporto di Lugano-Agno: il volo per Zurigo è il solo di linea rimasto allo scalo ticinese. La "pausa temporanea" - ha reso noto l'azienda durante la notte tra lunedì e martedì - è stata decisa perché Adria Airways non dispone attualmente della liquidità necessaria per mantenere le operazioni di volo. Ciò che accadrà all'azienda dopo questi due giorni non era per il momento chiaro. "L'azienda è attualmente alla ricerca intensiva di soluzioni in collaborazione con potenziali investitori", si può leggere da martedì mattina sul sito web di Adria Airways. L'obiettivo è di riprendere il più presto possibile le operazioni aeree. Adria Airways è una compagnia aerea relativamente piccola con circa 500 dipendenti. La sua flotta è composta da 20 aeromobili. Fondata nel 1961, la compagnia aerea è membro della rete Star Alliance dal 2004, che comprende anche Lufthansa e Swiss. Nel 2017 Adria Airways riprese le attività della luganese Darwin.