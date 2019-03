Dalle prime notizie sembra che il Senatur si sia sentito male intorno alle 4.30 del pomeriggio e avrebbe perso i sensi. Nella caduta avrebbe anche battuto la testa. Secondo fonti della Lega il presidente a vita del partito, che viene tenuto in costante osservazione dai sanitari, non è in pericolo di morte.

Il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi è stato vittima di un malore nella sua casa a Gemonio, comune a una ventina di chilometri da Varese, ed è stato trasportato in elicottero in rianimazione all’ospedale del capoluogo lombardo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Bossi ricoverato d'urgenza in ospedale 14 febbraio 2019 - 21:39 Il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi è stato vittima di un malore nella sua casa a Gemonio, comune a una ventina di chilometri da Varese, ed è stato trasportato in elicottero in rianimazione all’ospedale del capoluogo lombardo. Dalle prime notizie sembra che il Senatur si sia sentito male intorno alle 4.30 del pomeriggio e avrebbe perso i sensi. Nella caduta avrebbe anche battuto la testa. Secondo fonti della Lega il presidente a vita del partito, che viene tenuto in costante osservazione dai sanitari, non è in pericolo di morte. Non sembra infatti che all’origine del malore vi sia stata un’emorragia cerebrale o un ictus: a fargli perdere i sensi sarebbe stata una crisi epilettica. Nel marzo del 2004 il ministro delle riforme del Governo Berlusconi fu colpito da un ictus cerebrale che gli ha provocato un’emiparesi, in seguito alla quale si è sottoposto a una lunga riabilitazione presso la clinica Hildebrand di Brissago (Canton Ticino).