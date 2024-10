Berna: omaggio a vittime del 7 ottobre in sinagoga

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Più di 200 persone si sono riunite questa sera alla sinagoga di Berna per rendere omaggio alle vittime dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. L’evento di un anno fa ha lasciato profonde cicatrici nella società israeliana, ma anche nella comunità ebraica mondiale.

Per le persone in Israele, la vita è stata stravolta dall’attacco terroristico, ha dichiarato il presidente della Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI) Ralph Friedländer, cresciuto a Ginevra e Lugano. Ma la vita è cambiata radicalmente anche per gli ebrei in Svizzera.

L’antisemitismo è aumentato in modo massiccio. “Anche i nostri figli devono giustificarsi a scuola e all’università per una guerra con cui non hanno nulla a che fare”. Questo è inaccettabile, ha detto.

Gli ebrei devono affrontare un’ondata di antisemitismo senza precedenti. È ovvio che la rappresentazione di Israele in molti media locali ha contribuito a questa situazione, ha precisato.

Anche le numerose dimostrazioni di simpatia per gli attentatori e la mancanza di volontà di condannare gli attacchi terroristici sono state negative, ha proseguito Friedländer. Questo rende il dialogo estremamente difficile.

“Nessuna giustificazione per l’antisemitismo”

L’antisemitismo aumenta in tutto il mondo quando il Medio Oriente è in fiamme, ha dichiarato dal canto suo il segretario di Stato Alexandre Fasel, in rappresentanza del Consiglio federale. Ciò che accade a livello geopolitico è una cosa, gli atti antisemiti sono un’altra.

Non ci sono giustificazioni per gli atti di violenza, le aggressioni, le minacce e gli insulti di cui sono vittime anche gli ebrei svizzeri. “Il fatto che i nostri concittadini ebrei debbano sentirsi insicuri nel 2024 è semplicemente inaccettabile”, ha affermato.

Fasel ha assicurato che la Svizzera continuerà ad impegnarsi per garantire un futuro di pace in Medio Oriente. È necessario un processo politico verso una soluzione a due Stati. Questa è l’unica base per una pace sostenibile, ha ribadito.

“Lotta per la mera esistenza”

Dal 7 ottobre è passato un anno, “ma da allora stiamo rivivendo questo incubo ogni giorno”, ha dichiarato l’ambasciatrice israeliana Ifat Reshef. La società israeliana si sta ancora riprendendo e sta guarendo, e allo stesso tempo deve lottare per il suo futuro e per l’esistenza stessa del suo Paese.

Reshef ha criticato aspramente tutti coloro che hanno scelto di “placare gli estremisti e ignorare il diritto di Israele all’autodifesa”. Israele è determinato a fare tutto il necessario per ripristinare il senso di sicurezza perduto, ha detto.

La manifestazione si è tenuta sotto strette misure di sicurezza. La situazione era calma nei pressi della sinagoga, ha constato un giornalista dell’agenzia Keystone-ATS sul posto.