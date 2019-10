Anche a Basilea poi i cittadini sconfinano volentieri per i loro acquisti, attratti dall'euro basso rispetto al franco svizzero. Ne sanno qualcosa i promotori di centri commerciali svizzeri che devono lottare strenuamente e rinnovare continuamente le loro strategie per mantenere la loro quota di mercato.

Ma è pure vero che, anche se non si riscontrano le distorsioni del mercato del lavoro che a volte emergono in Ticino, qualche problema inizia a manifestarsi tra i disoccupati basilesi poco qualificati, confrontati con la concorrenza straniera.

Significativa è la questione del frontalierato. Anche a Basilea giungono quotidianamente 33'000 lavoratori da Francia e Germania per svolgere un'attività meglio remunerata rispetto al loro paese di provenienza. Ma la disoccupazione in riva al Reno è ai minimi storici, poco sopra il 2%, e l'argomento non interessa l'opinione pubblica e non viene neanche dibattuto dalla politica locale.

Entrambi si trovano sulla frontiera e sono confrontati con problematiche analoghe (traffico, frontalierato, concorrenza dei centri commerciali dell'estero per citarne solo alcune). Ma anche queste peculiarità comuni non vengono vissute con lo stesso spirito. Almeno apparentemente.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Basilea sotto la lente, tra farmaceutica e frontiera 01 ottobre 2019 - 20:59 Basilea e Ticino sono ai lati opposti (non solo geografici) della Confederazione ma pur nelle evidenti differenze - dinamica città industriale e commerciale germanofona la prima, cantone italofono montagnoso e periferico il secondo – condividono diverse caratteristiche. Entrambi si trovano sulla frontiera e sono confrontati con problematiche analoghe (traffico, frontalierato, concorrenza dei centri commerciali dell'estero per citarne solo alcune). Ma anche queste peculiarità comuni non vengono vissute con lo stesso spirito. Almeno apparentemente. Significativa è la questione del frontalierato. Anche a Basilea giungono quotidianamente 33'000 lavoratori da Francia e Germania per svolgere un'attività meglio remunerata rispetto al loro paese di provenienza. Ma la disoccupazione in riva al Reno è ai minimi storici, poco sopra il 2%, e l'argomento non interessa l'opinione pubblica e non viene neanche dibattuto dalla politica locale. Ma è pure vero che, anche se non si riscontrano le distorsioni del mercato del lavoro che a volte emergono in Ticino, qualche problema inizia a manifestarsi tra i disoccupati basilesi poco qualificati, confrontati con la concorrenza straniera. Anche a Basilea poi i cittadini sconfinano volentieri per i loro acquisti, attratti dall'euro basso rispetto al franco svizzero. Ne sanno qualcosa i promotori di centri commerciali svizzeri che devono lottare strenuamente e rinnovare continuamente le loro strategie per mantenere la loro quota di mercato. Ma le elezioni del 20 ottobre ci potranno dire se la progressista Basilea, capitale europea dell'industria farmaceutica rivolta all'estero, sarà diventata un po' più chiusa su se stessa, ovvero, se è consentito il paragone, un po' più ticinese.