È ciò a cui mirava Devecchi: "Questa storia deve entrare nei libri scolastici e negli insegnamenti ecclesiastici. Hanno capito che non basta scusarsi ma si deve anche fare un passo in avanti e prendersi la responsabilità di parlare con i giovani d’oggi di quello che è successo tanti anni fa".

Dopo averla taciuta per anni, ha raccontato la sua infanzia rubata in un libro.

Il Sinodo della CERT dello scorso 9 novembre ha preso attoLink esterno della sua testimonianza e in una notaLink esterno diffusa martedì sottolinea che "integrerà questa tematica dolorosa all’interno del proprio insegnamento affinché resti come parte della nostra memoria".

Sono 100'000, i bambini che prima del 1981 furono tolti ai loro genitori -solo perché poveri, nomadi o figli di donne sole- e collocati in istituti o costretti ai lavori forzati in famiglie contadine.

La Chiesa evangelica riformata nel Ticino chiede pubblicamente "scusa e perdono" alle vittime delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari attuati in Svizzera fino al 1981, riconoscendo le proprie responsabilità in questa triste vicenda. Un passo intrapreso dopo aver ascoltato la testimonianza di un uomo che oltre 70 anni fa fu affidato a un istituto.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Affidi coatti, la Chiesa evangelica si scusa 12 novembre 2019 - 20:40 La Chiesa evangelica riformata nel Ticino chiede pubblicamente "scusa e perdono" alle vittime delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari attuati in Svizzera fino al 1981, riconoscendo le proprie responsabilità in questa triste vicenda. Un passo intrapreso dopo aver ascoltato la testimonianza di un uomo che oltre 70 anni fa fu affidato a un istituto. "Sono molto soddisfatto perché ci hanno messo tanto a pronunciare queste parole", ha dichiarato alla Radio svizzera Sergio Devecchi, che da bambino subì violenze nell'istituto evangelico al quale era stato affidato, dopo essere stato sottratto alla madre a neppure due settimane di vita. Sono 100'000, i bambini che prima del 1981 furono tolti ai loro genitori -solo perché poveri, nomadi o figli di donne sole- e collocati in istituti o costretti ai lavori forzati in famiglie contadine. Il Sinodo della CERT dello scorso 9 novembre ha preso atto della sua testimonianza e in una nota diffusa martedì sottolinea che "integrerà questa tematica dolorosa all’interno del proprio insegnamento affinché resti come parte della nostra memoria". È ciò a cui mirava Devecchi: "Questa storia deve entrare nei libri scolastici e negli insegnamenti ecclesiastici. Hanno capito che non basta scusarsi ma si deve anche fare un passo in avanti e prendersi la responsabilità di parlare con i giovani d’oggi di quello che è successo tanti anni fa". La Chiesa evangelica riformata è la prima istituzione religiosa, a sud delle Alpi, ad ammettere di aver contribuito a scrivere una delle pagine più buie della storia recente della Svizzera. Nel marzo del 2018 il consigliere di Stato Manuele Bertoli si era invece scusato a nome del governo ticinese.