Inoltre, così come avviene per molte altre materie prime, la Confederazione è un crocevia importante nel commercio di caffè. Sei tra i principali commercianti mondiali sono installati nella regione del Lago Lemano o in quella di Zurigo.

Il settore ha un peso importante nell'economia svizzera. L'insieme della filiera – dalla vendita del prodotto lavorato alla produzione di macchine, passando per la confezione delle capsule, in particolare quelle care a George Clooney – rappresenta un indotto di 4,9 miliardi di franchi, pari all'1% del prodotto interno lordo della Svizzera, rileva CafetierSuisse.

Il prezzo varia molto dalle regioni rurali alle città. A Zurigo, ad esempio, si può pagare fino a 5 franchi e 60. Nelle regioni rurali si possono invece ancora trovare bar in cui sborsano "appena" 3 franchi. Tuttavia, "questa differenza di prezzo continua a diminuire, in linea con la tendenza degli ultimi anni", ha spiegato il presidente di CafetierSuisse Hans-Peter Oettli.

Si tratta della 32esima volta che questa organizzazione effettua un simile rilevamento e finora non era mai accaduto che da un anno all'altro il prezzo diminuisse. I consumatori probabilmente non se ne sono però accorti: dal 2018 al 2019 il costo medio è infatti diminuito di… tre centesimi.

Il conto per una tazza di caffè rischia sempre di causare un piccolo infarto a chi non conosce i prezzi svizzeri.

