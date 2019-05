Un dono da 660 milioni di ore all'anno, che equivale a 34 miliardi di franchi. Chi sono nel quotidiano questi samaritani, cosa li spinge, sapremmo fare come loro? Falò ha seguito alcuni volontari, dando voce a un’umanità che di solito non fa notizia, e che invece è uno dei collanti della nostra società.

I volontari si trovano in tutte le categorie: lavoratori, pensionati, giovani, anziani. Lo fanno di solito senza dare nell'occhio, ma il loro contributo spesso è essenziale: garantiscono servizi laddove Stato e libero mercato non arrivano.

In Svizzera quasi una persona su due mette gratuitamente a disposizione il suo tempo in favore del prossimo. C’è chi lo fa in seno ad associazioni e c’è chi si prende cura di vicini o dà assistenza a conoscenti. Viaggio della trasmissione Falò nel mondo dei volontari.

Paola Santangelo, Falò RSI 19 maggio 2019 - 09:50

Ospiti in studio Bruna Narduzzi, volontaria presso la Croce Verde di Lugano e Danilo Forini, direttore di Pro Infirmis Ticino.