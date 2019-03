Il primo dispositivo formato da due Guardie di confine svizzere e da tre agenti italiani ha seguito il protocollo che prevede, per gli agenti "ospiti" nell'altra nazione, compiti esclusivamente di assistenza, osservazione e informazione e non possono eseguire autonomamente misure di polizia.

A febbraio le autorità svizzere e quelle italiane avevano siglato la dichiarazione d'intenti per dare il via a questa nuova unione di forze mirata - come espresso dal responsabile del ministero dell'Interno - alla lotta contro la migrazione illegale.

Ecco come lavorano le pattuglie miste transfrontaliere 15 marzo 2019 - 20:16 Guardie di confine elvetiche e poliziotti italiani insieme a pattugliare le zone di confine tra Italia e Svizzera. Il servizio è iniziato alcuni giorni fa e noi abbiamo seguito una di queste pattuglie. Venerdì è stato il primo giorno di lavoro per le pattuglie miste di confine. Guardie di confine e polizia di Stato italiana hanno cominciato con un posto di blocco congiunto all'altezza del depuratore di Pizzamiglio. A febbraio le autorità svizzere e quelle italiane avevano siglato la dichiarazione d'intenti per dare il via a questa nuova unione di forze mirata - come espresso dal responsabile del ministero dell'Interno - alla lotta contro la migrazione illegale. Il primo dispositivo formato da due Guardie di confine svizzere e da tre agenti italiani ha seguito il protocollo che prevede, per gli agenti "ospiti" nell'altra nazione, compiti esclusivamente di assistenza, osservazione e informazione e non possono eseguire autonomamente misure di polizia. Gli agenti impiegati - 16 uomini della Polizia di Stato settore frontiera da Luino e Chiasso e 12 Guardie di confine - hanno seguito una formazione specifica congiunta svoltasi nei mesi invernali del 2018.