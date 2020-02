Formano una galassia variegata e il numero di persone che fanno ricorso ai loro servizi è importante. C’è chi fugge dalla medicina tradizionale e chi è semplicemente curioso, anche perché talvolta l'assicurazione sanitaria rimborsa queste prestazioni. Nel settore è però in atto un cambiamento importante; i guaritori non possono più fare pubblicità né ricevere compensi. Perché si è presa questa decisione? E che tipo di sorveglianza ci sarà?

Fluidi, magnetismi, energie. Il mondo dei guaritori è affollato, in Ticino sono oltre 100 le persone che offrono questi rimedi. Ma è in arrivo un giro di vite, perché dalle terapie naturali all’esoterismo, il rischio dell’imbroglio c’è.

In Ticino operano un centinaio di guaritori e un migliaio di terapisti complementari. Hanno uno statuto diverso gli uni dagli altri e fanno cose diverse, ma hanno un punto in comune, i loro metodi sono alternativi a quelli della “medicina ufficiale”.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ticino, tra terapisti e guaritori Sarah Ferraro e Giotto Parini, Falò RSI 08 febbraio 2020 - 10:38 In Ticino operano un centinaio di guaritori e un migliaio di terapisti complementari. Hanno uno statuto diverso gli uni dagli altri e fanno cose diverse, ma hanno un punto in comune, i loro metodi sono alternativi a quelli della “medicina ufficiale”. Fluidi, magnetismi, energie. Il mondo dei guaritori è affollato, in Ticino sono oltre 100 le persone che offrono questi rimedi. Ma è in arrivo un giro di vite, perché dalle terapie naturali all’esoterismo, il rischio dell’imbroglio c’è. Formano una galassia variegata e il numero di persone che fanno ricorso ai loro servizi è importante. C’è chi fugge dalla medicina tradizionale e chi è semplicemente curioso, anche perché talvolta l'assicurazione sanitaria rimborsa queste prestazioni. Nel settore è però in atto un cambiamento importante; i guaritori non possono più fare pubblicità né ricevere compensi. Perché si è presa questa decisione? E che tipo di sorveglianza ci sarà? Oroscopi, tarocchi e cartomanti C’è chi vuole conoscere il futuro, chi cerca un aiuto per risolvere problemi affettivi o di lavoro. Il mondo della cartomanzia e dell’astrologia è assolutamente multiforme e variegato, dove si trovano persone oneste e corrette, ma dove si può anche essere vittime di truffe. Viaggio di Falò, la trasmissione di approfondimento della Radiotelevisione svizzera, tra divinazione, esoterismo e dintorni. Ecco la trasmissione intera.