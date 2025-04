Zweifel: vendite ancora in crescita, nono fatturato annuale record

Keystone-SDA

Vendite sempre in crescita per Zweifel: la società in mani familiari che produce patatine chips e altri snack ha visto nel 2024 il fatturato raggiungere 304 milioni di franchi, valore record e superiore dell'1% a quello dell'esercizio precedente.

2 minuti

(Keystone-ATS) Si tratta del nono primato consecutivo in materia di giro d’affari.

Il settore del commercio al dettaglio ha continuato a registrare una buona performance: solo lo smercio di prodotti nel ramo della ristorazione ha risentito dei fine settimana piovosi e della conseguente mancanza di visite alle piscine e ai ristoranti di montagna, spiega l’azienda in un comunicato odierno.

Durante l’anno la società ha anche cambiato ragione sociale, passando da Zweifel Pomy-Chips SA a Zweifel Chips & Snacks SA. “Questo è il risultato diretto del nostro sviluppo strategico volto a essere un fornitore completo di snack”, spiega il presidente della direzione Christoph Zweifel, citato nella nota.

Alla fine dell’autunno l’azienda ha anche pubblicato il suo primo rapporto pubblico di sostenibilità secondo gli standard della Global Reporting Initiative (GRI), organizzazione internazionale del settore. “La sostenibilità è sempre stata un valore fondamentale della nostra cultura aziendale: ora possiamo mostrare in modo autentico e trasparente a che punto siamo del nostro percorso”, afferma il Ceo.

In futuro, l’impresa vuole produrre quantità ancora maggiori di patatine e snack. A tal fine sta investendo oltre 40 milioni di franchi per ampliare le capacità produttive a Spreitenbach (AG). “Con questo passo assumiamo un ulteriore impegno nei confronti della Svizzera come sede di produzione e continuiamo l’eredità del nostro cofondatore Hansheinrich Zweifel, che ha coraggiosamente dato prova di essere un pioniere”, chiosa Christoph Zweifel.

Zweifel ha oltre 500 dipendenti. La società produce le patatine con il ben noto marchio sin dal 1958.