Zurigo si appresta ad accogliere l’icona del pop Taylor Swift

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il 9 e 10 luglio, la pop star Taylor Swift sarà a Zurigo per due date del suo “The Eras Tour”, già da tempo esaurite, allo stadio del Letzigrund. È la prima volta che la cantante americana, diventata catalizzatore dell’economia, si esibisce in Svizzera.

L’attesa per Taylor Swift è molto grande. La regina del pop, nata inizialmente come cantante country, ha in programma per il “The Eras Tour” uno show di 3 ore e 15 minuti, si legge su diversi media stranieri. Un tempo relativamente lungo nel quale spesso non è sola sul palco ma accompagnata da ballerini, la sua crew conta nientemeno di 200 persone. Insomma un vero e proprio spettacolo.

Nel corso del suo concerto Taylor Swift sceglierà i brani dal suo vasto repertorio, fra cui l’undicesimo disco uscito ad aprile “The Tortured Poets Department”, diventato subito l’album più scaricato in un solo giorno, aveva annunciato Spotify.

La pop star della Pennsylvania proporrà più di una quarantina di canzoni passando da ballate sentimentali a pop hit, si legge su vari siti esteri.

Swiftonomics

L’impatto positivo di Taylor Swift sull’economia è noto e per indicare tale effetto è stato coniato il termine “Swiftonomics”, si legge nell’analisi finanziaria della società di investimento Freedom24. “Si dice che (Taylor Swift, ndr.) chieda più del 100% delle vendite lorde dei biglietti, lasciando agli organizzatori i margini di guadagno derivanti dalle vendite di cibo e bevande e dagli extra”, riporta la BBC.

In Scozia, dove la star si è esibita per tre date ad Edimburgo, sono stimati a decine di migliaia di sterline gli introiti per l’economia della città, si legge sul quotidiano britannico The Scotsman.

Ad aprile la 34enne è entrata ufficialmente nella lista dei miliardari di Forbes. Il suo patrimonio personale è stimato intorno a 1,3 miliardi di dollari ed è il frutto semplicemente della sua musica e del suo “The Eras Tour”. Quest’ultimo “con la sola vendita dei biglietti ha registrato più incassi di qualsiasi tour precedente”, precisa un articolo della NZZ.

L’impatto sulla città di Zurigo

Per le due date di Zurigo sono attese circa 100’000 persone, di cui 10’000 provenienti dall’estero, aveva dichiarato l’organizzatore di concerti André Béchir a fine aprile al Blick. Un dato questo che ha un impatto sulle entrate per la città: dai ristoranti, ai trasporti, passando per gli hotel, afferma Hans Selleslagh portavoce svizzero e esperto della Borsa per Freedom24, citato in una nota.

Le ripercussioni sul settore alberghiero si vedono già: una settimana fa la Radio SRF aveva comunicato che gli hotel di Zurigo sono già praticamente esauriti nelle date dei due concerti, mentre il campeggio di Wollishofen è pieno.

Le FFS come per altri grandi concerti, quali quello degli AC/DC di sabato proprio al Letzigrund, hanno introdotto treni supplementari. Circoleranno inoltre tram e bus aggiuntivi da Zurigo HB allo stadio e viceversa.

“La tournée europea di Taylor Swift è più di un evento musicale, è un catalizzatore per l’attività economica e gli interessi degli investitori”, afferma Selleslagh.