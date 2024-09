Zurigo e Turgovia: bambini indiani, lacune nel processo di adozione

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Carenze nell’intero processo di adozione: è quanto emerge da uno studio condotto a Zurigo e Turgovia, che ha dimostrato come questi due cantoni non si assumano a sufficienza le loro responsabilità nei casi di adozione di bambini indiani.

L’analisi svolta su 48 casi esemplari mostra che le adozioni sono state sistematicamente effettuate senza una dichiarazione di rinuncia da parte dei genitori, si legge in una nota odierna delle autorità cantonali zurighesi.

Secondo lo studio, che è stato presentato oggi nella città sulla Limmat, i servizi responsabili dei cantoni hanno accettato il fatto che mancassero documenti importanti che sono richiesti per le adozioni. Inoltre, il canton Zurigo ha permesso l’intervento di un intermediario che non disponeva delle necessarie autorizzazioni.

Lo studio ha esaminato le adozioni a Zurigo e Turgovia tra il 1973 e il 2002. In totale, in questo periodo sono stati adottati 2’278 bambini indiani in tutta la Svizzera, di cui rispettivamente 256 e 30 nei due cantoni considerati dall’indagine.