Zurigo: Scozia Paese ospite della 27a edizione di Videoex

Keystone-SDA

"Videoex", il festival internazionale del video e del film sperimentale di Zurigo, torna per la 27esima edizione dal 16 al 23 maggio. Fra gli ospiti che parteciperanno alla rassegna la regista iraniana Maryam Tafakory e il cineasta americano Sky Hopinka.

(Keystone-ATS) Il Paese ospite di quest’anno è la Scozia. L’omaggio è declinato in tre parti nel programma “Views on Scotland”, che attraverso “opere sulla follia, la devianza e il genere” affronta “la frattura tra il mito popolare e la realtà privata in una nazione senza Stato”, si legge sul sito web di Videoex.

Un altro “Special” dedicato alla Scozia è la sezione che omaggia Margaret Tait (1918-1999), una delle pioniere del cinema sperimentale in Europa, vista da un’altra pioniera del cinema sperimentale della Germania dell’ovest negli anni ’80, la tedesca Ute Aurand. Verranno mostrati dieci film di Tait girati fra il 1951 e il 1998 scelti e presentati da Aurand.

Etnopoesia

Il festival zurighese – unico in Svizzera ad allontanarsi dal cinema narrativo – accoglierà il cineasta nativo americano Sky Hopinka, membro della tribù Ho-Chunk Nation. “Con la sua ‘etnopoesia’, rompe la visione etnografico-documentaria e crea un proprio stile narrativo di indirettezza poetica”, si legge nel dossier stampa della manifestazione.

A Zurigo la regista iraniana Maryam Tafakory, classe 1987, porterà la sua ricerca sul cinema iraniano dal 1979 rivelando come esso “reagisce ai concetti morali dello Stato e alla censura”, prosegue la nota.

Concorso svizzero e internazionale

La sezione “CH-Fokus” presenta il lavoro della regista di La Chaux-de-Fonds (JU) Laurence Favre, che attraverso la settima arte esplora i cambiamenti climatici. A Zurigo porterà il suo nuovo film “Lettres au Docteur L.” (2025), presentato in prima mondiale al festival Visions du Réel. Le sue opere sono già state proiettate anche in altri festival internazionali quali il Locarno Film Festival.

Anche quest’anno Videoex – che si tiene in alcuni spazi della vecchia caserma – presenta un concorso internazionale, suddiviso in cinque blocchi tematici, e un concorso svizzero, con nove opere. La premiazione si terrà il 25 maggio.

https://videoex.ch/