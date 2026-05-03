Zurigo: scontri manifestanti-polizia nella notte

Keystone-SDA

Il centro di Zurigo è stato teatro di disordini la scorsa notte. Secondo il resoconto fornito dal portale di 20 Minuten, i protagonisti sono stati diverse decine di estremisti di sinistra, per lo più con il volto coperto.

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(Keystone-ATS) La polizia cittadina ha confermato oggi a Keystone-ATS che si sono verificati degli scontri. Le forze dell’ordine non hanno rilasciato ulteriori dettagli, ma maggiori informazioni dovrebbero essere diffuse nel corso della giornata.

Stando al sito di 20 Minuten, i manifestanti hanno acceso materiale pirotecnico e dato fuoco alla spazzatura. Hanno inoltre lanciato bottiglie, pietre e petardi contro la polizia. Gli agenti hanno dal canto loro risposto ricorrendo a cannoni ad acqua e proiettili di gomma.