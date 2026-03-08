Zurigo: parlamento, maggioranza risica alla sinistra, avanzano poli

Nell'elezione del consiglio comunale a Zurigo avanzano PS, PLR e UDC. Scendono i Verdi e i Verdi liberali, ma la sinistra mantiene la sua risicata maggioranza dell'ultima legislatura: 63 seggi su 125.

(Keystone-ATS) In base ai dati definitivi comunicati dalla cancelleria cittadina, i seggi del parlamento della più grande città svizzera saranno così ripartiti: PS 41 (+4), PLR 24 (+2), UDC 16 (+2), PVL 15 (-2), Verdi 14 (-4), Lista alternativa AL 8 (invariato) e Centro 7 (+1).

PLR e UDC arrivano così a 40 deputati, contro i 36 dell’ultima legislatura. I 22 seggi dei Verdi liberali e del Centro sono quindi predestinati a fungere da ago della bilancia.

Fuori dai giochi il Partito evangelico PEV, che non supera la soglia di sbarramento del 5% in almeno uno dei circoli elettorali e perde così 3 seggi.