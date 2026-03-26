Zurigo: molo sprofonda nel lago, affondate diverse barche

Keystone-SDA

La scorsa notte, per motivi ancora ignoti, è affondata una parte consistente del molo in cemento del porto di Tiefenbrunnen a Zurigo. Diverse imbarcazioni sono state danneggiate o si sono a loro volta inabissate nel lago.

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(Keystone-ATS) In un comunicato la polizia municipale afferma di essere stata allertata attorno alle 02.00. Le forze di intervento della polizia lacuale giunte sul posto hanno constatato che un’ampia parte del pontile di attracco delle imbarcazioni era affondato.

Numerose barche sono così state strappate dai loro ormeggi o trascinate in profondità. La polizia ha trovato diversi natanti alla deriva e li ha recuperati con l’aiuto dei servizi di soccorso lacustre di altri comuni e dell’unità lacuale della polizia cantonale.

Finora è stato possibile mettere in sicurezza una dozzina di imbarcazioni, trasferirle in altri ormeggi o tirarle a secco. Non è ancora chiaro quante altre si trovino ancora sotto la superficie dell’acqua.

Poiché dalle imbarcazioni coinvolte sono fuoriusciti carburante e olio, il porto di Tiefenbrunnen è stato immediatamente chiuso, indica la polizia municipale. I pompieri hanno installato una barriera anti-inquinamento intorno all’area interessata.

Gli specialisti dell’Istituto forense di Zurigo hanno avviato, insieme alla polizia, indagini sulle cause dell’incidente. I danni materiali causati dovrebbero essere ingenti, ma al momento non è ancora possibile quantificarli. Secondo le informazioni attualmente disponibili non si contano feriti.