La televisione svizzera per l’Italia

Zurigo: l’Opernhaus diventa un dormitorio

Keystone-SDA

Per l'avvio della nuova stagione, l'Opernhaus di Zurigo ha invitato a vivere un'esperienza speciale: le porte dell'istituzione culturale sono state aperte da ieri sera alle 23.00 fino a oggi alle 23.00. Le persone hanno potuto dormire sul palco.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Visite notturne, concerti e spettacoli coreografici si sono susseguiti alla “24h Opernhaus” fino all’una di notte. Poi è arrivato il momento di dormire: sul palcoscenico sono stati allestiti numerosi letti normalmente utilizzati per le scenografie, che potevano essere utilizzati dai visitatori per riposare qualche ora durante la notte.

Dopo caffè e croissant già dalle 6.00, sul palco principale era in programma una sessione di yoga. “24h Opernhaus” dura fino a questa sera alle 23.00: l’obiettivo è aprirsi al pubblico e attirare nuovi spettatori all’opera.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR