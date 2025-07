Zurigo: incendio in stabile commerciale, parte l’allarme Alertswiss

Keystone-SDA

Un incendio di vaste proporzioni sviluppatosi la notte scorsa a Zurigo ha fatto scattare un allarme diffuso tramite l'applicazione Alertswiss.

1 minuto

(Keystone-ATS) A causa del denso fumo la popolazione è stata invitata a chiudere porte e finestre, nonché a spegnere gli impianti di ventilazione e i condizionatori.

Le fiamme sono divampate in uno stabile commerciale situato sulla Friesstrasse, nel quartiere di Oerlikon. Una persona è stata accompagnata all’ospedale per sospetta intossicazione da fumo, hanno indicato i servizi di soccorso all’agenzia Keystone-Ats.

L’allarme è stato dato alle 2 del mattino. Per via del calore intenso e del fumo inizialmente non è stato possibile spegnere l’incendio dall’interno dell’edificio: i servizi di emergenza hanno quindi impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente e si estendessero agli immobili vicini, che sono stati evacuati.

Poco prima delle 3 è scattata anche la segnalazione attraverso Alertswiss: l’allarme è stato poi revocato alle 7.44. Le cause del sinistro non sono ancora note: sul posto indagano gli specialisti della polizia cantonale e di quella comunale.