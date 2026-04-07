Zurigo: grave una 71enne investita da un camion sulle strisce

Keystone-SDA

Versa in condizioni critiche una donna di 71 anni che questo pomeriggio è stata investita da un camion in prossimità delle strisce pedonali a Zurigo. La dinamica esatta dell'incidente non è ancora chiara, precisa la polizia zurighese in una nota.

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(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto alle 15.55 sulla Kreuzplatz. Secondo i primi accertamenti, un camionista di 28 anni che stava procedendo sulla Kreuzbühlstrasse in direzione fuori città ha investito la donna nei pressi di un passaggio pedonale. La donna ha riportato gravi ferite ed è stata ricoverata in ospedale in condizioni definite critiche. Le forze dell’ordine hanno lanciato un appello agli eventuali testimoni.