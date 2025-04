Zurigo: grave un 60enne dopo caduta in scooter elettrico

Keystone-SDA

Ha riportato gravi ferite un uomo di 60 anni che venerdì sera a Zurigo ha fatto una rovinosa caduta con il suo scooter elettrico sulla discesa della Rosengartenstrasse, in direzione della sopraelevata Hardbrücke.

(Keystone-ATS) L’uomo è stato portato in ospedale da un’ambulanza. Non ancora chiarita la dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 21.30, indica oggi in una nota la polizia cittadina di Zurigo.