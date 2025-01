Zurigo: giochi illegali in denaro, perquisito locale in Langstrasse

Keystone-SDA

Un locale nel quartiere della Langstrasse a Zurigo è stato perquisito ieri sera per il sospetto di giochi in denaro illegali. Lo rende noto la Commissione federale delle case da gioco (CFCG), che riferisce di due persone finite sotto inchiesta.

(Keystone-ATS) Lo stesso locale era già stato perquisito dalla polizia cittadina di Zurigo lo scorso 11 gennaio, indica oggi in una nota la CFCG. In seguito a denunce anonime che indicavano la presunta ripresa di attività illecite legate alla gestione di giochi da casinò, le forze dell’ordine sono nuovamente intervenute ieri sera.

Stando alla nota, due persone sono state interrogate e dovranno rispondere di violazioni della legge sui giochi in denaro. Sono stati sequestrati diversi dispositivi, tra cui postazioni PC, telefoni cellulari, altri dispositivi di memorizzazione elettronici, nonché vari documenti. Sequestrati pure contanti per circa 1000 franchi.

La CFCG – si legge ancora nella nota – lotta in modo rigoroso contro i giochi in denaro illegali. Chiunque organizzi, gestisca o metta a disposizione giochi da casinò senza la concessione necessaria commette un reato. La legge sui giochi in denaro prevede pene detentive fino a cinque anni o pene pecuniarie per coloro che gestiscono illegalmente giochi da casinò.