Zurigo: edilizia, ennesima protesta degli operai, anche da Grigioni

Keystone-SDA

Continua la protesta dei lavoratori del settore dell'edilizia: stamani centinaia di operai hanno incrociato le braccia a Zurigo denunciando il peggioramento delle loro condizioni di lavoro.

1 minuto

(Keystone-ATS) La maggior parte dei cantieri della città sono chiusi, hanno riferito rappresentanti dei sindacati Unia e Syna in una conferenza stampa. Sulle rive della Limmat sono arrivati anche lavoratori dalla Svizzera centrale, orientale e dai Grigioni.

Dopo un raduno di protesta, all’ordine del giorno vi è una manifestazione autorizzata davanti alla sede centrale della Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC).

Da settimane, gli operai del ramo della costruzione di tutta la Svizzera protestano per ottenere miglioramenti nel nuovo contratto collettivo di lavoro. Tra le altre cose, chiedono orari di lavoro compatibili con la vita familiare, una pausa retribuita per la colazione e un’adeguata retribuzione del tempo di trasferta sui cantieri.