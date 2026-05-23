Zurigo: due feriti nell’incendio di un edificio
Due persone sono rimaste ferite in incendio divampato la scorsa notte in un'abitazione di Zurigo. Entrambe sono state trasportate in ospedale, mentre altre tre sono state soccorse sul posto.
(Keystone-ATS) Le fiamme sono divampate poco dopo le 2.00 in un appartamento situato nel Kreis 3. All’arrivo dei vigili del fuoco, le fiamme avevano già raggiunto il balcone del piano superiore e una densa coltre di fumo si era diffusa nella tromba delle scale e in diversi altri appartamenti. Una trentina di persone hanno lasciato l’edificio, alcune prima ancora dell’arrivo dei soccorsi.
L’incendio è stato rapidamente domato, ma l’appartamento bruciato è inagibile. A causa del fumo, gli altri residenti non hanno potuto rientrare immediatamente nelle loro abitazioni.