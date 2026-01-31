Zurigo: dormitorio d’urgenza temporaneo per donne molto apprezzato

Keystone-SDA

In media, dieci donne senza fissa dimora pernottano nel nuovo dormitorio d'emergenza temporaneo nella città di Zurigo, che può ospitare fino a 18 persone.

2 minuti

(Keystone-ATS) Con questa nuova offerta, la città garantisce che nei mesi invernali siano disponibili posti letto sufficienti per i senzatetto.

Il nuovo alloggio d’urgenza per donne situato nella Gerechtigkeitsgasse, nel Kreis 1, è operativo dall’inizio di dicembre. Secondo quanto riferito dal Dicastero degli affari sociali all’agenzia Keystone-ATS, è “molto apprezzato” dalle utenti. Si tratta spesso di donne affette da disturbi psichici, come ad esempio la dipendenza da sostanze stupefacenti.

Il nuovo dormitorio d’emergenza per donne sostituisce temporaneamente il “Frauenstock”, il rifugio notturno comunale aperto tutto l’anno situato nella Rosengartenstrasse. Negli ultimi anni il suo utilizzo è aumentato. Durante il funzionamento temporaneo dell’alloggio d’urgenza per donne da dicembre ad aprile, la sede principale è aperta esclusivamente agli uomini.

Secondo il Dicastero degli affari sociali, non ci sono differenze generali tra i sessi. Il rifugio notturno per donne è molto più tranquillo, ma questo dipende dalle dimensioni e dalle camere.

Il dormitorio d’emergenza per donne, gestito esclusivamente da personale femminile, dispone di un totale di 18 posti letto, di cui una camera riservata alle persone LGBTQI+. La sede principale dispone di 52 posti letto. L’alloggio d’urgenza per donne dispone di camere singole e doppie, mentre nella Rosengartenstrasse sono disponibili camere con un massimo di sei letti.

I dormitori di emergenza sono riservati esclusivamente ai cittadini di Zurigo. Tuttavia, in situazioni d’urgenza, anche le persone provenienti da fuori città possono essere accolte per una notte o un fine settimana e poi smistate al loro comune di origine o al loro Paese d’origine, come si legge sul sito web della città.