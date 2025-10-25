Zurigo: diverse centinaia persone protestano contro crisi alloggi

Keystone-SDA

Diverse centinaia di persone si sono riunite questo pomeriggio a Zurigo, sotto una pioggia battente, per una manifestazione non autorizzata contro la crisi degli alloggi. Hanno protestato contro "ristrutturazioni di lusso, demolizioni e affitti in aumento".

(Keystone-ATS) La manifestazione è stata organizzata dalla “Wohndemo-Bündnis” (Alleanza per la casa) e da circoli di sinistra alternativa. I dimostranti hanno deliberatamente deciso di non richiedere l’autorizzazione. “Gli squali immobiliari non ci chiedono il permesso quando aumentano il nostro affitto o demoliscono la nostra casa”, hanno scritto sul sito web della manifestazione.

Sui social media si diceva che la manifestazione sarebbe stata “colorata, rumorosa e creativa” e che non si cercava lo scontro. Tuttavia, si temevano disordini, anche a causa degli eccessi di violenza alla manifestazione pro-Palestina a Berna e di una “visita indesiderata” di attivisti mascherati negli uffici dell’Associazione dei proprietari fondiari a Zurigo la settimana scorsa.

Si tratta della seconda grande manifestazione organizzata quest’anno nella città sulla Limmat per il diritto a un alloggio. In primavera, diverse migliaia di persone avevano sfilato per la città, causando sporadici danni alla proprietà. All’epoca era stata concessa un’autorizzazione.