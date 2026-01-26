Zurigo: brucia edificio storico loggia massonica, rischio crollo

Uno storico edificio del Lindenhof, nel centro storico di Zurigo, rischia di crollare in seguito a un incendio scoppiato la scorsa notte. Una loggia massonica situata nel seminterrato dell'immobile è rimasta intatta, ma ha subito danni causati dall'acqua.

(Keystone-ATS) L’allarme è giunto poco dopo l’una di notte. Quando le squadre di intervento sono arrivate sul posto, il sottotetto era già completamente in fiamme, ha dichiarato a Keystone-ATS Jan Bauke, del servizio di protezione civile e soccorso della città di Zurigo. La propagazione delle fiamme ad altri edifici è stata evitata all’ultimo momento grazie alle operazioni di spegnimento su più fronti.

A causa del rischio di crolli, le squadre di intervento non hanno più potuto penetrare nell’edificio già un’ora dopo lo scoppio del rogo. Lo stesso vale per la scientifica. Ciò complicherà la ricerca delle cause dell’incendio, poiché le tracce saranno quasi certamente andate distrutte, ha spiegato Bauke.

Le mura dell’edificio interessato sono monitorate con tecnologia laser. Quelle più esposte al calore si sono spostate di diversi centimetri verso l’interno dell’edificio. Esiste il pericolo che il tetto collassi e le pareti crollino. “In tal caso probabilmente sarebbe colpita anche la loggia massonica”, ha precisato Bauke.

Al piano terra erano esposte opere d’arte che “probabilmente sono andate tutte distrutte”, ha proseguito Bauke. Nessuno è rimasto ferito. Gli abitanti degli edifici circostanti, 20-30 persone, sono riusciti per lo più a mettersi in salvo autonomamente.

L’edificio bruciato è il “Modestia cum Libertate”. Viene utilizzato come centro massonico.

La “Modestia cum Libertate” è la loggia più antica di Zurigo e, con oltre 120 membri, la più grande. Cinque anni fa ha celebrato il 250° anniversario. Le donne non sono ammesse.