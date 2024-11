Zurigo: arrestati due italiani con 7 kg di cocaina

Keystone-SDA

Due spacciatori sono stati arrestati ieri pomeriggio a Zurigo nel quartiere di Altstetten. Si tratta di due cittadini italiani che sono stati osservati durante una consegna di cocaina. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di 7 chili della sostanza.

(Keystone-ATS) I due uomini, di 34 e 35 anni, sono stati visti mentre consegnavano della droga a una persona in Hohlstrasse poco prima delle 15.30, indica oggi in una nota la polizia cittadina. Sul posto sono intervenuti agenti in borghese che hanno trovato oltre 500 grammi di cocaina.

La polizia ha in seguito perquisito due abitazioni dove sono sono stati sequestrati, oltre alla cocaina, anche un chilogrammo di MDMA, altri stupefacenti e denaro contante.