Zurigo: 60enne morta in appartamento, arrestata una 50enne

Keystone-SDA

La polizia ha annunciato l'arresto di una donna di 50 anni, fortemente sospettata di aver ucciso una 60enne lunedì a Zurigo, nel quartiere di Albisrieden. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento e chiesto la detenzione preventiva.

1 minuto

(Keystone-ATS) Sia la vittima che la presunta autrice del delitto sono di nazionalità senegalese, indicano oggi in una nota congiunta la polizia cittadina e quella cantonale.

Le forze dell’ordine hanno trovato la 50enne sulla scena del crimine: un appartamento di Zurigo-Albisrieden dove sono intervenute lunedì pomeriggio a causa di una lite. Arrivati sul posto, gli agenti hanno rinvenuto la 60enne senza vita.

Secondo 20minuten, la vittima era una parrucchiera residente nella città sulla Limmat e la donna arrestata si trovava da qualche giorno nel suo appartamento. Gli esami forensi e gli accertamenti effettuati sul posto hanno rivelato che la 60enne è stata uccisa, si limita a precisare la polizia.