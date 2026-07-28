Zurich licenzia numerosi dipendenti dopo intervento Finma

Keystone-SDA

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Il gruppo assicurativo Zurich ha licenziato "più di una dozzina di dipendenti" in relazione a un procedimento avviato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma).

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(Keystone-ATS) Lo ha indicato il CEO Mario Greco in un’intervista diffusa ieri sera dall’agenzia di stampa americana Bloomberg.

Stando al dirigente la Finma ha imposto un divieto parziale di vendita per alcune polizze della divisione svizzera dedicata alle assicurazioni vita aziendali e alle soluzioni pensionistiche. Secondo Greco il procedimento è stato avviato perché ai clienti erano stati offerti prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli concordati con la Finma. Il manager ha ammesso che, alla luce dei controlli interni, l’errore avrebbe dovuto essere individuato autonomamente.

Per il momento, l’unità interessata potrà servire solo i clienti esistenti. Non è chiaro quanto durerà il procedimento. Secondo Greco il settore di attività in questione genera un utile annuo di circa 20 milioni di franchi. Non si prevedono ripercussioni sul risultato complessivo del gruppo.

La notizia di un procedimento di enforcement (termine inglese che la Finma usa quando parla di esecuzione, cioè di applicazione con coercizione delle norme) nei confronti di Zurich è stata data domenica dal SonntagsBlick. I contorni della vicenda non sono chiarissimi. Ieri la Neue Zürcher Zeitung metteva in relazione il caso con il dibattito sul cosiddetto “furto delle rendite”: come si ricorderà in passato il sistema previdenziale professionale è stato più volte criticato da chi sostiene che alcuni operatori, come le compagnie assicurative o i consulenti delle casse pensioni, applichino commissioni eccessive per i loro servizi, a carico degli assicurati. Nel mirino vi sono in particolare le fondazioni collettive, presso cui sono parcheggiati gli averi del secondo pilastro di un dipendente su due in Svizzera. Si parla quindi di centinaia di miliardi di franchi, la cui gestione può rivelarsi assai lucrativa.