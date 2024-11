Zurich Insurance si dà obiettivi più ambiziosi e sale in borsa

Keystone-SDA

Nuovi, più ambiziosi obiettivi a medio termine per Zurich Insurance: entro il 2027 il gruppo assicurativo punta a un rendimento del capitale proprio del 23%, a fronte del 20% ipotizzato finora e già superato nel 2023 (23%) nonché nel primo semestre 2024 (25%).

(Keystone-ATS) “Zurich sta ottenendo risultati eccezionali, generando rendimenti per gli azionisti, ma vediamo nuove opportunità per accelerare la nostra storia di successo”, afferma il Ceo Mario Greco, citato in un comunicato odierno. “Per riflettere la nostra crescente fiducia stiamo lanciando un nuovo piano triennale con gli obiettivi più ambiziosi della storia aziendale. Sono convinto che continueremo a creare un valore significativo per i nostri clienti e per i nostri azionisti”, aggiunge il 65enne manager italiano.

Le novità odierne sono state accolte con favore in borsa: in mattinata il titolo Zurich saliva di oltre il 2% in un mercato generalmente orientato a un lieve ribasso frazionale. Dall’inizio dell’anno l’azione ha guadagnato il 21%.

Zurich Insurance Group – questa l’attuale ragione sociale completa – è stato fondato nel 1872: allora si chiamava Versicherungs-Verein ed era una compagnia di riassicurazione. Tre anni più tardi si lanciò nel comparto infortuni, che in seguito rimase uno dei suoi settori di attività principali. Seguì poi l’offerta di tutta una serie di altre polizze assicurative. Oggi l’impresa – che ha giocoforza sede a Zurigo – impiega circa 60’000 dipendenti in tutto il mondo, che gestiscono clienti in oltre 200 paesi e territori. Nel 2023 ha conseguito un utile netto di 4,4 miliardi di dollari (3,9 miliardi di franchi al cambio attuale).