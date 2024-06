Zurich Insurance prende le redini dell’indiana Kotak

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Zurich Insurance prende il controllo effettivo dell’assicuratore indiano Kotak General Insurance. Il gruppo elvetico concretizza in questo modo l’accordo siglato lo scorso novembre.

Per l’operazione sono stati sborsati circa 670 milioni di dollari, pari a 592 milioni di franchi, e Zurich è in questo modo entrata in possesso del 70% del capitale di Kotak, viene precisato in un comunicato odierno.

Zurich ha reso noto di avere già ottenuto l’approvazione della Banca centrale indiana e delle preposte autorità.

Insieme, le due realtà formeranno una società d’assicurazione globale di primo piano, che potrà contare sulla posizione dominante di Zurich e sulle conoscenze di Kotak in uno dei mercati di crescita maggiore.

Zurich diventa il primo assicuratore straniero a stabilirsi in India dopo una modifica legislativa che permette di impossessarsi fino al 74% di un’assicurazione locale.