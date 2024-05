Zurich Insurance: cresce nel ramo danni, arretra in quello vita

1 minuto

(Keystone-ATS) Crescita dei premi nel settore danni (+5% a 12,6 miliardi di dollari, l’equivalente di 11,4 miliardi di franchi), calo per i nuovi affari nel comparto vita (-4% a 4,0 miliardi di dollari): si presenta così, in estrema sintesi, il primo trimestre per Zurich Insurance.

I dati diffusi stamani dalla compagnia assicurativa superano le attese degli analisti nel primo ramo d’attività, mentre sono inferiori alle previsioni nel secondo. L’azienda non ha fornito indicazioni riguardo alla redditività.

La borsa ha reagito bene alle novità odierne: il titolo Zurich – che figura fra i 20 inseriti nell’SMI, l’indice principale elvetico – nella prima ora di contrattazioni guadagnava circa il 2%. Dall’inizio di gennaio il corso è salito del 3%, mentre sull’arco di un anno la performance è del +8%.

Zurich Insurance Group – questa l’attuale ragione sociale completa – è stato fondato nel 1872: allora si chiamava Versicherungs-Verein ed era una compagnia di riassicurazione. Tre anni più tardi si lanciò nel comparto infortuni, che in seguito rimase uno dei suoi settori di attività principali. Seguì poi l’offerta di tutta una serie di altre polizze assicurative. Oggi l’impresa – che ha giocoforza sede a Zurigo – impiega circa 60’000 dipendenti in tutto il mondo.