Zurich alza l’offerta su Beazley e strappa l’assenso della società

Zurich alza la sua offerta e così facendo compie un passo decisivo nel suo progetto di acquisizione del concorrente inglese Beazley: dopo le iniziali resistenze il consiglio di amministrazione (Cda) dell'impresa britannica ha dato il suo assenso di principio.

(Keystone-ATS) Zurich ha ritoccato la sua proposta a 1335 pence (centesimi di sterlina) per azione Beazley, una cifra che valuta l’intera società a 8,0 miliardi di sterline (circa 8,5 miliardi di franchi). Nell’importo è compresa una componente in contanti di 1310 pence, più il diritto al prossimo dividendo.

Questa nuova offerta segna un aumento rispetto alla proposta di metà gennaio, fissata a 1280 pence per azione, che era stata giudicata inadeguata dal Cda di Beazley e respinta come “troppo bassa”. L’intesa, comunicata oggi e raggiunta dopo intense trattative, rappresenta quindi un cambio di rotta

L’acquisizione risponde a una precisa strategia di crescita di Zurich nel redditizio mercato delle assicurazioni speciali (specialty insurance). Si tratta di polizze progettate per coprire rischi complessi, insoliti o ad alto valore che non possono essere gestiti da quelle standard, in settori come la sicurezza cibernetica, l’energia, l’aviazione e la responsabilità professionale.

Unendo le forze, Zurich e Beazley creerebbero un operatore di primo piano a livello mondiale in tale segmento, con un volume di premi combinato di circa 15 miliardi di dollari (12 miliardi di franchi). Per Zurich, che da sola nel 2024 ha generato circa 9 miliardi di dollari in premi nel proprio ramo specialty, l’operazione rappresenterebbe un’espansione significativa della capacità e dell’esperienza nel ramo.

L’accordo di principio sulle condizioni finanziarie è un passaggio cruciale, ma non conclude l’operazione: l’offerta formale dovrà ora essere sottoposta all’approvazione degli azionisti di Beazley. Inoltre la trattativa rimane soggetta all’esito della cosiddetta due diligence (il processo di verifica approfondita che un’azienda svolge prima di concludere un affare importante) e al via libera delle autorità di regolamentazione antitrust.

Se portata a compimento l’acquisizione segnerebbe una delle maggiori operazioni nel settore assicurativo globale degli ultimi anni e consoliderebbe la posizione di Zurich come uno dei leader mondiali nella copertura dei rischi specialistici.