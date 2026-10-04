Zugo al voto oggi per eleggere Governo e Gran Consiglio

Keystone-SDA

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A Zugo gli aventi diritto di voto sono chiamati oggi alle urne per eleggere il nuovo Consiglio di Stato e il Gran Consiglio. Il Governo cantonale, composto esclusivamente di esponenti dei partiti borghesi, si ripresenta al completo.

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(Keystone-ATS) In Parlamento il Centro occupa 19 seggi, mentre PLR e UDC ne hanno entrambi 18. Gli occhi saranno quindi puntati sui candidati democentristi, dopo che già in diversi cantoni l’UDC è riuscita a guadagnare terreno, come ha fatto ad esempio a giugno nei Grigioni e a Glarona e a marzo a Berna, Obvaldo e Nidvaldo.

Dalle elezioni federali del 2023 il primo partito elvetico ha conquistato complessivamente 65 nuovi seggi nei parlamenti cantonali. Più contenuta invece è stata da allora l’evoluzione del Centro, del PLR e dello schieramento rosso-verde. Se da un lato il PS ha messo a segno qualche vittoria a livello cantonale, dall’altro i Verdi hanno subito un forte calo.

Nel canton Zugo, tuttavia, la principale forza della sinistra non è rappresentata dal PS, bensì dai “Verdi e Alternativi” (Alternative – die Grünen, ALG). Con 11 seggi in Gran Consiglio, il partito costituisce il quarto gruppo parlamentare per ordine di grandezza e punta a riconquistare con Andreas Lustenberger il seggio in Governo perso nel 2018.

Consiglio di Stato, tre nuovi candidati

Lustenberger si era già candidato nel 2025 all’elezione suppletiva per il seggio dell’allora direttore della sanità e oggi consigliere federale a capo del DDPS Martin Pfister (Centro). Al secondo turno era però stato sconfitto del collega di partito di Pfister, Andreas Hausheer. Con circa il 41% dei voti, Lustenberger aveva tuttavia ottenuto un risultato nettamente superiore alla forza elettorale dell’ALG.

Per lui, come pure per le candidate Joëlle Gautier (PVL) e Jessica Gauch (PS), non sarà facile spezzare la maggioranza borghese dell’attuale Consiglio di Stato (composto di sette membri). Dato che tutti gli uscenti hanno deciso di ripresentarsi, difficilmente i votanti negheranno loro la rielezione per dare spazio a uno dei tre nuovi candidati.

Il Centro schiera Silvia Thalmann-Gut (economia pubblica, in carica dal 2019), Laura Dittli (sicurezza, dal 2023) e Andreas Hausheer (sanità, dal 2025). Il PLR presenta invece il Landamano (capo del governo cantonale) Andreas Hostettler (interno, dal 2019) e Florian Weber (costruzioni, dal 2019). I due esponenti dell’UDC sono i membri con il maggiore numero di anni di servizio alle spalle: Stephan Schleiss (istruzione e cultura) è in carica dal 2011, mentre Heinz Tännler (finanze) è entrato a fare parte del Consiglio di Stato nel 2007.

Ognuno di loro intende continuare ad esercitare il proprio ruolo all’interno della politica zughese anche nel corso della prossima legislatura 2027-2030.