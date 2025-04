Zoo Zurigo: nato piccolo di elefante asiatico

Keystone-SDA

Invece di un coniglietto di cioccolato, questa Pasqua ha portato allo zoo di Zurigo un'altra sorpresa: l'elefantessa Farha, 19 anni, ha infatti partorito senza complicazioni un elefantino. Il padre, Thai, ha vent'anni.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stando alla struttura, il “cucciolo” – un maschio – è già in piedi e si nutre, ciò che rappresenta un buon segno. Questa nascita è una buona notizia per gli elefanti asiatici, specie in pericolo di estinzione in natura.