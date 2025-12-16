Zoo Zurigo: nato koala, si nasconde da sette mesi nel marsupio

Keystone-SDA

Un cucciolo di koala è nato, dopo una breve gestazione di circa 35 giorni, lo scorso mese di maggio allo zoo di Zurigo. Lo annuncia oggi la stessa struttura, precisando che il piccolo si rifugia da sette mesi nel marsupio della madre.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il motivo per cui lo zoo ha comunicato il lieto evento con ritardo è che anche i guardiani hanno visto il cucciolo per la prima volta solo di recente, ha spiegato un portavoce a Keystone-ATS. Il piccolo ora è regolarmente visibile anche dal pubblico.

Il sesso del nuovo arrivato – nato cieco, senza pelo e delle dimensioni di un orsetto gommoso – non è ancora stato determinato. “Non vogliamo turbare il legame madre-figlio”, ha dichiarato l’addetto stampa. I due resteranno insieme per i dodici mesi necessaria alla crescita del cucciolo.

I piccoli di questo mammifero endemico dell’Australia trovano istintivamente la via per il marsupio materno, dove si nutrono di latte e aumentano il loro peso di trecento volte.

Si tratta del primo cucciolo per i genitori Téa e Tarni, attualmente gli unici koala del giardino zoologico. È la seconda nascita di questa specie per la struttura da quando ha iniziato ad ospitare gli animali nel 2018.

La permanenza dei koala a Zurigo per ora non è però stata delle più fortunate. Nel 2023 la femmina Maisy era stata infatti soppressa dopo una lunga malattia, mentre tra il 2019 e il 2021 altri tre esemplari, Pippa, Mikey e Milo, erano morti a causa del retrovirus del koala, una sindrome incurabile che indebolisce il sistema immunitario – come l’AIDS – e spesso porta a una leucemia.