Zoo Basilea: nati quattro nuovi ghepardi

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Si allarga la famiglia dei ghepardi allo zoo di Basilea: in maggio sono nati quattro piccoli, che dopo un periodo di tranquillità in una struttura protetta sono stati ora trasferiti negli spazi visibili al pubblico.

I quattro piccoli sono “vigorosi” ma al momento ancora senza nome. Per la madre Saada, che ha tre anni, e il padre Drogo, che vive in una gabbia dietro alle quinte, si tratta della prima cucciolata, si legge in un comunicato odierno.

I ghepardi sono animali solitari e tollerano la vicinanza di un partner solo durante il periodo dell’accoppiamento. Mamma Saada alleva pertanto i cuccioli da sola allo zoo.

Un totale di otto ghepardi – tre maschi e cinque femmine – vive in diversi recinti davanti e dietro le quinte del giardino zoologico renano.