Zoe Saldana supera Scarlett Johansson, è l’attrice con più incassi

Keystone-SDA

Zoe Saldana ruba la corona a Scarlett Johansson e diventa la regina del botteghino.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le classifiche di The Numbers, sito specializzato in analisi e pubblicazioni degli incassi, la star di Emilia Pérez è ora l’attrice con più incassi di sempre arrivando a quasi 18 miliardi di dollari grazie ai suoi ruoli.

In particolare dopo l’ultimo Avatar (Fuoco e cenere), la Saldana ha recitato in quattro film che hanno superato ognuno i due miliardi di dollari a livello globale: nessun altro attore o attrice ha mai raggiunto questo risultato. La Johansson aveva invece raggiunto il primato la scorsa estate con quasi 16 miliardi e mezzo di dollari dopo l’uscita di Jurassic World.

Saldana, classe ’78 e sposata con l’artista italiano Marco Perego, nonché premio Oscar nel 2025 nella categoria ‘Miglior attrice non protagonista’ per Emilia Pérez, interpreta il ruolo di Neytiri nel franchise di Avatar e rimetterà i panni della principessa del clan Omaticaya anche per il quarto capitolo, la cui uscita è prevista nel 2029.