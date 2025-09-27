Zizers (GR): automobilista causa tamponamento e un ferito

Una automobilista 37enne è rimasta ferita ieri sera in un tamponamento sull'autostrada A13 nei pressi di Zizers (GR). I soccorritori l'hanno trasportata in ospedale, ha indicato oggi la polizia cantonale dei Grigioni, senza precisare l'entità delle ferite riportate.

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto poco prima delle 22.30 sulla corsia sud da Landquart (GR) in direzione di Coira: un conducente di 30 anni è entrato in un cantiere stradale e ha tamponato la parte posteriore dell’auto della donna, ha precisato la polizia.

Dopo essere stato sottoposto a un test dell’alcol, all’uomo è stata ritirata la patente.