Zimmer Biomet taglia fino a 580 impieghi a Winterthur (ZH)

Keystone-SDA

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Pesante taglio occupazionale presso Zimmer Biomet, una delle più grandi aziende al mondo attive nel settore dei dispositivi medici ortopedici, con sede negli Stati Uniti e una forte presenza globale.

3 minuti

(Keystone-ATS) Nell’unità produttiva di Winterthur (ZH) potrebbero essere cancellati fino a 580 posti di lavoro, su un totale di 730.

I cambiamenti proposti rientrano nel processo di continuo sviluppo della rete produttiva, spiega l’impresa in un comunicato odierno. L’obiettivo è semplificare la rete di produzione e distribuzione, aumentare l’efficienza e garantire il successo a lungo termine dell’azienda.

Oggi Zimmer Biomet ha avviato la procedura di consultazione con la rappresentanza dei lavoratori. Nell’ambito di questo processo verranno valutate attentamente le possibili alternative, con l’obiettivo di limitare l’eventuale riduzione degli impieghi e di attenuare il più possibile le ripercussioni sui collaboratori, assicura la dirigenza. “L’azienda prende molto sul serio le proprie responsabilità in questo processo e condurrà la consultazione in modo equo, rispettoso e con la massima trasparenza possibile”, si legge nella nota.

“Siamo pienamente consapevoli dell’importanza della sede di Winterthur, della sua lunga tradizione e del prezioso contributo del nostro team in loco”, afferma Elizabeth Gauthier, responsabile della produzione presso Zimmer Switzerland Manufacturing, citata nel documento per la stampa. “Allo stesso modo, siamo ben consapevoli delle ripercussioni che questa proposta potrebbe avere sui nostri collaboratori, sulle loro famiglie e sulla regione. Abbiamo tenuto conto con grande attenzione di questi aspetti nelle nostre valutazioni”.

L’azienda continua peraltro a concentrarsi sulla sicurezza e sull’elevata qualità dei propri prodotti, nonché su una fornitura affidabile ai clienti. Zimmer Biomet si dice “consapevole che l’adempimento della propria missione, ovvero alleviare il dolore e migliorare la qualità della vita delle persone in tutto il mondo, inizia con l’impegno e l’importante contributo dei propri collaboratori”.

Zimmer-Biomet è proprietaria degli stabilimenti di Winterthur dal 2003. All’epoca il gruppo americano aveva acquisito la società Centerpulse, che affondava le sue radici in Sulzer Medica, filiale del gruppo industriale Sulzer specializzata in tecnologie mediche. La società era in particolare nota per sue protesi articolari per il ginocchio e l’anca.