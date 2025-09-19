La televisione svizzera per l’Italia

ZH: un automobilista 19enne uccide due persone a Glattbrugg

Keystone-SDA

Un automobilista di 19 anni ha investito e ucciso due persone ieri verso le 20 a Glattbrugg, alle porte di Zurigo. Una donna di 70 anni e un uomo di 29 sono morti sul posto per le gravi ferite riportate, ha reso noto stamane la polizia.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le prime informazioni, il 19enne viaggiava a velocità eccessiva, scrive la polizia cantonale di Zurigo, confermando quanto riportato dal “Blick” e da “20 Minuten”.

Secondo la polizia, il conducente ha perso il controllo del veicolo e ha colpito un marciapiede, dove stavano camminando cinque persone. La vettura ha investito la 70enne e il 29enn, che sono stati trascinati per diversi metri e sono morti sul luogo dell’incidente.

Nessun’altra persona è rimasta ferita, rende noto la polizia. Oltre al conducente, nell’auto c’erano altre quattro persone di età compresa tra i 17 e i 20 anni. È in corso un procedimento penale contro il 19enne svizzero per eccesso di velocità e si sta indagando sulla dinamica esatta dell’incidente.

