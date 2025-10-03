La televisione svizzera per l’Italia

ZH: tribunale amministrativo dà ragione ad attivisti per il clima

Keystone-SDA

Sconfitta per la polizia cantonale zurighese: non può addebitare a un gruppo di attivisti i costi per la rimozione e il trasporto di adesivi durante un'azione nel 2023. Il tribunale amministrativo ha infatti concluso che l'imposizione delle spese non è legale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Per addebitare i costi agli attivisti manca “una base giuridica sufficiente”, ha affermato il Tribunale amministrativo zurighese nella sentenza pubblicata oggi.

La formulazione della legge è “molto aperta”. Inoltre, nell’ordinanza mancano le basi di calcolo. Secondo la sentenza, le persone che provocano un intervento della polizia non possono quindi prevedere quali costi causeranno.

Nel marzo 2024, gli elettori zurighesi hanno approvato un controprogetto all'”iniziativa anti facinorosi” (Anti-Chaoten-Initiative) dell’UDC. Questa prevede che i responsabili di un intervento straordinario della polizia debbano pagare il conto. Tuttavia, l’azione per il clima in questione si è svolta molto tempo prima, nel giugno 2023.

Uscita autostradale bloccata

Il 19 giugno 2023, un attivista per il clima aveva bloccato insieme ad altri tre compagni l’uscita autostradale a Zurigo-Altstetten. Si erano seduti sulla carreggiata e due di loro si erano incollati all’asfalto.

La polizia era intervenuta, staccando dalla strada con del grasso coloro che si erano incollati e aveva portato via gli attivisti. Temporaneamente erano presenti fino a 21 agenti, soprattutto per via dell’ingorgo che si era formato a causa del blocco.

La polizia cantonale ha stimato il costo dell’intervento in 6’144 franchi, di cui un quarto, ovvero esattamente 1’536 franchi, dovrebbe essere pagato dall’attivista per il clima che ha presentato un ricorso al tribunale amministrativo. L’obiettivo era di attirare l’attenzione sull’urgenza della situazione climatica e invitare il governo e la popolazione ad agire subito.

Questa sentenza non è ancora definitiva. Il Canton Zurigo può ancora ricorrere al Tribunale federale.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR