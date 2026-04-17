ZH: smantellato torneo di poker illegale a Glattbrugg

Keystone-SDA

Le forze dell'ordine hanno messo fine ieri sera a un torneo clandestino di poker a Glattbrugg, nella periferia a nord di Zurigo. Al momento del blitz, nel locale erano presenti circa 60 persone.

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(Keystone-ATS) Gli agenti della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) e della polizia cantonale di Zurigo hanno sorpreso un folto gruppo di persone intente a giocare a poker a sei tavoli. Diversi partecipanti sono stati interrogati direttamente sul posto.

Sequestrati contanti e materiale

Durante l’operazione, sono stati sequestrati circa 55’000 franchi e 6500 euro in contanti, come pure sei tavoli da poker, numerose fiches, telefoni cellulari e altre apparecchiature informatiche.

Al centro delle indagini c’è una persona identificata come presunta organizzatrice del torneo. La CFCG ha già avviato un procedimento penale al riguardo. Al responsabile viene contestata una violazione della legge sui giochi d’azzardo. Legge che prevede multe o nei casi gravi pene detentive fino a cinque anni.