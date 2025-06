ZH: sfondano gioielleria alla Bahnhofstrasse e scappano con bottino

Keystone-SDA

Nelle prime ore del mattino, poco dopo le 5:30, ladri a bordo di una macchina hanno sfondato la vetrina di una gioielleria nei pressi della rinomata Bahnhofstrasse di Zurigo e sono riusciti a scappare con il bottino.

(Keystone-ATS) Lo ha fatto sapere oggi la polizia della città sulla Limmat in un comunicato. Gli autori si trovano ancora in fuga a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio rossa, precisano le autorità zurighesi, senza però specificare gli oggetti portati via né il valore della refurtiva. La polizia cerca testimoni.