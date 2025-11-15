ZH: sei feriti in uno scontro frontale, un ragazzo è grave

Keystone-SDA

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio ad Andelfingen, nel canton Zurigo.

(Keystone-ATS) Un automobilista 52enne che stava viaggiando in direzione di Sciaffusa ha svoltato a sinistra, andando a scontrarsi con una vettura che procedeva in senso contrario su cui si trovavano il conducente 29enne, la moglie e i tre figli.

Nell’impatto i tre adulti e un bambino hanno riportato lesioni di media gravità, un bimbo piccolo se l’è cavata con ferite leggere, mentre un altro ragazzo versa in gravi condizioni. Le cause del sinistro non sono ancora note, ha indicato la polizia cantonale zurighese.