ZH: scontro fra due tram a Zurigo-Oerlikon

Keystone-SDA

Due tram delle linee 11 e 14 si sono scontrati a Zurigo-Oerlikon oggi poco prima delle 13:00. Tre persone hanno riportato ferite di media gravità, fra cui i due conducenti dei mezzi pubblici. Una quarta persona è rimasta leggermente ferita.

(Keystone-ATS) Poco prima delle 13:00 un tram della linea 11 stava circolando sulla Schaffhauserstrasse in direzione dell’Hallenstadion. Al contempo, un tram della linea 14, diretto fuori città, stava sopraggiungendo, ha riferito nel pomeriggio la polizia comunale di Zurigo.

All’altezza della fermata Sternen Oerlikon i due tram si sono scontrati, finendo entrambi fuori dai binari.

La dinamica esatta del sinistro non è ancora chiara. Il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SUST) è incaricato di stabilire le cause dell’incidente.

Già stamane a Zurigo un tram si è scontrato con un’auto nella Sihlstrasse, nel centro della città.