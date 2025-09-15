La televisione svizzera per l’Italia

ZH: scontro fra due tram a Zurigo-Oerlikon

Keystone-SDA

Due tram delle linee 11 e 14 si sono scontrati a Zurigo-Oerlikon oggi poco prima delle 13:00. Tre persone hanno riportato ferite di media gravità, fra cui i due conducenti dei mezzi pubblici. Una quarta persona è rimasta leggermente ferita.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Poco prima delle 13:00 un tram della linea 11 stava circolando sulla Schaffhauserstrasse in direzione dell’Hallenstadion. Al contempo, un tram della linea 14, diretto fuori città, stava sopraggiungendo, ha riferito nel pomeriggio la polizia comunale di Zurigo.

All’altezza della fermata Sternen Oerlikon i due tram si sono scontrati, finendo entrambi fuori dai binari.

La dinamica esatta del sinistro non è ancora chiara. Il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SUST) è incaricato di stabilire le cause dell’incidente.

Già stamane a Zurigo un tram si è scontrato con un’auto nella Sihlstrasse, nel centro della città.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR