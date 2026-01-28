ZH: Sanija Ameti condannata a pena pecuniaria sospesa

Keystone-SDA

La consigliera comunale zurighese Sanija Ameti (senza partito, già PVL), a processo oggi al Tribunale distrettuale di Zurigo per aver sparato a un'immagine sacra e messo in scena pubblicamente la raffigurazione sforellata, è stata condannata.

1 minuto

(Keystone-ATS) La corte l’ha riconosciuta colpevole di perturbamento della libertà di credenza e di culto e l’ha condannata a una pena pecuniaria sospesa di 60 aliquote giornaliere di 50 franchi ciascuna.

Il tribunale ha seguito la tesi del pubblico ministero, ma ridotto l’entità della sanzione. La procura chiedeva infatti una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di 100 aliquote giornaliere da 100 franchi, e una multa di oltre 2500 franchi.

L’oggi 34enne Ameti è stata processata perché il 6 settembre 2024, quando sedeva nel legislativo cittadino quale rappresentante dei Verdi liberali (PVL), aveva condiviso sulla rete sociale Instagram una raffigurazione della Madonna col Bambino, entrambi col volto bucherellato dai proiettili, e una di sé stessa in posizione di tiro.