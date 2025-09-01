La televisione svizzera per l’Italia

ZH: richiedente l’asilo siriano assale passanti lanciando pietre

Keystone-SDA

Un 22enne richiedente l'asilo siriano è stato arrestato a Flurlingen (ZH) per aver lanciato pietre contro dei passanti e delle automobili, ferendo una 56enne e un poliziotto.

(Keystone-ATS) Verso le 14 di venerdì scorso, la presenza dell’uomo, intento a lanciare pietre, è stata segnalata alla polizia da una passante. Ancora durante la telefonata la signora, 56 anni, è stata aggredita dal giovane e ferita a una mano, si legge in un comunicato della polizia cantonale.

Una volta giunte sul posto le forze dell’ordine hanno arrestato l’uomo e la vittima è stata presa a carico da soccorritori. Il 22enne si è opposto al fermo, colpendo a pugni gli agenti di polizia, provocando lievi ferite a uno di questi, un 50enne che si è poi dovuto sottoporre a delle cure mediche.

Il 22enne richiedente l’asilo è stato dapprima portato alla centrale di polizia per essere interrogato e quindi trasferito in procura. Le ragioni del gesto rimangono per il momento ignote.

