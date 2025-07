ZH: recuperato corpo senza vita dal Lago di Zurigo

Keystone-SDA

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato ieri nel tardo pomeriggio dalle acque del Lago di Zurigo, nei pressi di Richterswil (ZH). Le circostanze del decesso non sono ancora chiare.

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato questa mattina una portavoce della polizia cantonale zurighese interpellata dall’agenzia Keystone-ATS, confermando quanto riportato da vari media. Alle forze dell’ordine era giunta una segnalazione poco dopo le 16:20, quando un uomo era stato avvistato vicino alla riva, ha aggiunto la portavoce. I servizi di soccorso giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constarne il decesso. Sono in corso le indagini per determinare la causa della morte nonché l’identità della vittima.