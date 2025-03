ZH: rapiscono cani di razza per riscatto milionario, arrestati

Keystone-SDA

Storia a lieto fine per il proprietario di due cani di razza, sequestrati da un appartamento nel canton Zurigo da una coppia di malviventi. Per la restituzione dei due animali, i rapitori finiti poi in manette avevano chiesto un riscatto da un milione di franchi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il curioso sequestro è avvenuto il 24 febbraio scorso a Schlieren (ZH). Il proprietario dei due Bolonka Zwetna si è ritrovato nella sua abitazione una lettera di riscatto e per rivedere i suoi cagnolini avrebbe dovuto versare l’astronomica somma di un milione di franchi, spiega la polizia cantonale di Zurigo.

Le indagini hanno portato all’arresto di un norvegese di 30 anni – fermato tre giorni dopo i fatti all’aeroporto di Zurigo e posto in detenzione preventiva – e ad un polacco 38enne, finito in manette mercoledì per mano delle autorità locali in Polonia, dove sono stati ritrovati i preziosi cuccioli.

Il proprietario 59enne ha potuto riabbracciarli ieri, dopo un viaggio di una centinaia di chilometri. I Bolonka sono cani di razza di piccola taglia – circa 25 centimetri – dal folto mantello lungo e riccio, originari della Russia.